Folgen des Gebäudeenergiegesetzes für die Berufsbildung

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, wie sich die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auf die Berufsbildung auswirkt. In einer Kleinen Anfrage (20/7152) wird unter anderem danach gefragt, in wie vielen Ausbildungsbetrieben, überbetrieblichen Ausbildungsstätten sowie Bundesinstituten für Berufsbildung in den kommenden zwei Jahren Heizungen ausgetauscht werden müssen.

Darüber hinaus soll die Bundesregierung angeben, welcher Investitionsbedarf in Gebäude der beruflichen Bildung erforderlich werden könnte, um die gesetzlichen Vorgaben des GEG zu erfüllen und welche finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der beschlossene Gesetzentwurf hierfür vorsieht.

Die Bundesregierung hatte die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes am 19. April 2023 beschlossen. Demnach müssen ab Januar 2024 grundsätzlich alle neu eingebauten Heizungen mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP hat sich inzwischen auf Änderungen an dem Gesetzentwurf verständigt und angekündigt, diesen zeitnah im Bundestag einbringen zu wollen.