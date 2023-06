AfD will Restitution von Benin-Bronzen stoppen

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will die Restitution von Benin-Bronzen und anderen Artefakten aus dem historischen Königreich Benin aus deutschen Museumssammlungen an Nigeria stoppen. Die nigerianische Seite habe die restituierten Artefakte zum Privateigentum des Königs von Benin (Oba) erklärt und somit gegen den Geist der vertraglichen Vereinbarungen der „Gemeinsamen Erklärung“ zwischen der Bundesrepublik und Nigeria verstoßen, heißt es in dem entsprechenden Antrag (20/7201). Damit sei völlig offen, ob die restituierten Bronzen in dem geplanten Edo Museum of West African Art (EMOWAA) im nigerianischen Benin City ausgestellt würden. Die Fraktion fordert die Bundesregierung deshalb auf, das finanzielle Engagement beim Bau des Museums einzustellen.

Darüber hinaus sollen nach dem Willen der AfD-Fraktion Restitutionen von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext künftig nur „in sehr gut begründeten Einzelfällen“ erfolgen, wenn das entsprechende Artefakt nachweislich als Raubgut klassifiziert werden kann. Zudem müsse den Herkunftsstaaten von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext bei Rückgabebegehren verdeutlicht werden, dass kein rechtlicher Anspruch auf Rückgabe bestehe.