AfD fragt nach mit Visum eingereisten Asylbewerbern

Berlin: (hib/STO) Um „mit Visum eingereiste Asylbewerber in den Jahren 2022 und 2023“ geht es in einer Kleinen Anfrage„ der AfD-Fraktion (20/7170). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele der Erstantragsteller auf Asyl im laufenden Jahr mit einem von Deutschland ausgestellten Visum eingereist sind. Auch möchte sie unter anderem wissen, “wie vielen der im Jahr 2022 erfassten 14.770 Erstantragsteller auf Asyl, die zuvor mit einem von Deutschland ausgestellten Visum eingereist sind„, das Visum zum Zwecke des Betreibens eines Asylverfahrens in der Bundesrepublik ausgestellt wurde.