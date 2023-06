Erfolge im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten

Berlin: (hib/PK) Bei der Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten (neglected tropical diseases NTD) sind nach Einschätzung der Bundesregierung in den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge erzielt worden. Der Fortschritt sei jedoch fragil, so dass weiter ein langfristiges Engagement nötig sei, heißt es in der Antwort (20/7155) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/6744) der Unionsfraktion.

Insbesondere während der Covid-19-Pandemie seien die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern überlastet gewesen. Die habe zu einem eingeschränkteren Zugang zu Gesundheitsdiensten, einschließlich NTD-Programmen, beigetragen und könnte zu einer Verzögerung oder Vernachlässigung der NTD-Diagnose und -Behandlung, sowie mangelnder Prävention geführt haben.

Die Bundesregierung habe während der Pandemie jedoch keines ihrer Gesundheitsprogramme im Kampf gegen NTD unterbrochen. So seien Aktivitäten teils in die Pandemiebekämpfung integriert worden.

Zu den Herausforderungen bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten gehören nach Ansicht der Bundesregierung der Klimawandel, politische Instabilität, Schuldenkrisen, Krieg, Flucht und Migration, zunehmende sozioökonomische Ungleichheiten und antimikrobielle Resistenzen (AMR). Dies erfordere mehr sektorübergreifende Initiativen.

Die Bundesregierung verfolgt den Angaben zufolge einen One-Health-Ansatz, der das Zusammenwirken von Mensch, Tier und Umwelt im Bereich der Gesundheit einbeziehe. Ansatzpunkte seien eine verstärkte Epidemie- und Pandemieprävention durch verbesserte Aufklärung, Überwachung, Diagnostik und Prävention, die Bekämpfung von Zoonosen und NTDs, die Verringerung von AMR und die Förderung intakter Ökosysteme zum Schutz der Biodiversität.