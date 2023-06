AfD fragt nach „politischer Einseitigkeit“ an Hochschulen

Berlin: (hib/CHA) Nach „potenziellen Auswirkungen politischer Einseitigkeit auf die Qualität und die Freiheit der Wissenschaft“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7151). So fragen die Abgeordneten unter anderem, ob der Bundesregierung Studien zur politischen Einstellung oder den parteilichen Präferenzen von Hochschullehrern vorliegen. Auch interessiert die Fraktion, ob es Untersuchungen zur Beeinträchtigung wissenschaftlicher Ergebnisse durch eine „tendenziell einseitige politische Ausrichtung der Hochschullehrer an deutschen Hochschulen“ gibt.