Zahl der Bundespolizisten an Bahnhöfen in Hamburg erfragt

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in den Jahren 2019 bis 2022 am Flughafen Hamburg sowie an den Hamburger Bahnhöfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei pro Jahr eingesetzten Bundespolizisten erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7287). Darin fragt sie unter anderem auch, wie viele Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und gegen das Aufenthaltsgesetz dort in den genannten Jahren jeweils festgestellt wurden.