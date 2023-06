Umsetzung und Fortschritt des Digitalpakts Schule

Berlin: (hib/CHA) Nach der Umsetzung und dem Fortschritt des Digitalpakts Schule erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7168). Unter anderem soll die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wie sie die technische Infrastruktur an deutschen Schulen im internationalen Vergleich bewertet und wie sich die Breitbandversorgung an deutschen Schulen seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode verändert hat. Auch interessiert die Fraktion, ob durch den Digitalpakt Schule bisher allgemeine Bildungserfolge erzielt werden konnten oder der Digitalpakt Schule positive Auswirkungen auf den Fernunterricht während der Coronapandemie hatte.

Mit dem Digitalpakt Schule fördert der Bund Investitionen der Länder in die digitale Bildungsinfrastruktur. Darunter fallen beispielsweise die Anschaffung von interaktiven Tafeln für Klassenräume oder der Auf- und Ausbau von WLAN-Netzwerken an Schulen. In der gegenwärtigen Legislaturperiode stehen für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur rund 3,5 Milliarden Euro bereit.