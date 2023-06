Union fragt nach Stand der Förderung von Quantentechnologien

Berlin: (hib/CHA) Das „Handlungskonzept Quantentechnologien“ stellt die CDU/CSU-Fraktion in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/7182). Unter anderem will die Fraktion wissen, welches Ministerium in der Bundesregierung für den Bau des ersten Quantencomputers zuständig ist und wer diesen bis zum festgelegten Ziel 2026 bauen wird. Auch interessiert die Fraktion, welche Projekte zur Gewinnung von Fachkräften für Quantentechnologien durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seit Anfang 2022 angestoßen worden sind.

Das „Handlungskonzept Quantentechnologien“ bildet den strategisch koordinierenden Rahmen für die Aktivitäten der Bundesregierung in den Quantentechnologien von 2023 bis 2026. Bis 2026 sollen drei Milliarden Euro in die Förderung von Quantencomputern und deren Anwendung fließen.