Berlin: (hib/CHA) Um unternehmensnahe Stiftungen als bildungspolitische Akteure geht es in einer Kleinen Anfrage (20/7086) der Fraktion Die Linke. So interessiert die Fraktion unter anderem, wie viele unternehmensnahe Stiftungen in den vergangenen zehn Jahren im bildungspolitischen Bereich tätig waren und wie die Bundesregierung die „bildungspolitische Gestaltungsmacht“ sowie die Einflussmöglichkeiten von unternehmensnahen Stiftungen bewertet. Auch fragen die Abgeordneten, mit welchen unternehmensnahen Stiftungen die Bundesregierung derzeit Kooperationen im Rahmen der Förderung öffentlicher Schulen betreibt.