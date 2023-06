AfD fragt nach Besuch des Bundeskanzlers bei Viessmann

Berlin: (hib/EMU) Nach dem Grund des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Unternehmen Viessmann am 9. August 2022 fragt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7282) an die Bundesregierung. Die Abgeordneten wollen wissen, ob der damals beabsichtigte Verkauf der Unternehmenssparte „Klimalösungen“ durch Viessmann und die Pläne der Bundesregierung zur Umstellung der Heiztechnik in Gebäuden Gegenstand der Besprechung waren.

Wie aus der Vorbemerkung der Anfrage hervorgeht, verabschiedete das Bundeskabinett am 19. April 2022 einen Gesetzentwurf, wonach neue Heizungen in Gebäuden ab dem 1. Januar 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Am 25. April 2023 gab das Unternehmen Viessmann den Verkauf der Unternehmenssparte „Klimalösungen“, zu dem auch die Wärmepumpenproduktion zählt, an den US-Hersteller Carrier Global bekannt.