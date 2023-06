Kleinwaffen im Wert von 87 Millionen Euro exportiert

Berlin: (hib/EMU) Im vergangenen Jahr wurden Einzelausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen und Kleinwaffenteile in Höhe von 87,08 Millionen Euro erteilt. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (20/7088) auf eine Kleine Anfrage (20/6614) der Fraktion Die Linke mit. Im Jahr 2023 seien bis zum Stichtag 15. April Einzelausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen und Kleinwaffenteile in Höhe von 17,27 Millionen Euro erteilt worden. Im selben Zeitraum wurden im Jahr 2023 Einzelgenehmigungen für Kleinwaffenmunition in Höhe von 87,78 Millionen Euro erteilt (2022: 51,63 Millionen Euro).

Die Abgeordneten hatten gefragt, in welcher Höhe jeweils Exporte von Kleinwaffen, Kleinwaffenteilen und Kleinwaffenmunition in die Gruppe der EU-Länder, der Nato und der Nato gleichgestellten Länder und Drittländer genehmigt wurden. Dies und die Angaben zur Art der Kleinwaffen, Kleinwaffenteile und -munition beantwortet die Bundesregierung in tabellarischer Form.