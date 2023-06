AfD-Fraktion fragt nach Aufträgen an Unternehmensberatung

Berlin: (hib/EMU) Nach der Vergabe von Aufträgen an die Unternehmensberatung Deloitte durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7298).

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, welches Ausschreibungsverfahren der Vergabe von Aufträgen an Deloitte am 30. Juni 2022 und 10. Oktober 2022 zugrunde lag. Deloitte wurde laut AfD-Fraktion im Juni im Rahmen einer „Rechtsberatung zu Klimaschutzverträgen CCfD“ über eine Rechtsanwaltskanzlei und im Oktober im Rahmen der „Durchführung der Evaluation der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ direkt durch das BMWK beauftragt.

Gefragt wird unter anderem, was konkret Gegenstand der ausgeschriebenen Leistungen in den Auftragsbekanntmachungen war, wie viele und welche Unternehmen sich auf die Ausschreibung sich jeweils beworben haben.