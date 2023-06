AfD erfragt Tunnelsperrung auf ehemaliger A104 in Berlin

Berlin: (hib/HAU) Die Sperrung eines ehemaligen Autobahnteilstücks durch das Land Berlin nach der Übertragung durch den Bund thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7281). Konkret geht es der Fraktion um den Tunnel der ehemaligen A104 an der Schlangenbader Straße in Berlin-Wilmersdorf, der seit 20. April 2023 „aufgrund von Ausstattungsdefiziten, die durch Ausfälle der vorhandenen Ausrüstung verstärkt wurden“, gesperrt ist. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, ob es seitens des Landes Berlin gegenüber dem Bund Zusagen über das Einhalten baulicher Unterhaltungsstandards des ehemaligen südlichen Autobahnteilstücks, insbesondere des Tunnelbauwerks, gab, „die offenkundig unterblieben sind“.