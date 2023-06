AfD fragt nach Angriff auf Haus des Bundesjustizministers

Berlin: (hib/STO) Nach einem „Angriff auf das Haus des Bundesjustizministers“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7449). Darin schreibt die Fraktion, dass laut einer Meldung der Internetplattform indymedia.org vom 19. Mai 2023 das Privathaus von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai in Gelsenkirchen „markiert“ worden sei. Die Eingangstür sei beschmiert worden. Wissen will die Fraktion, welche Erkenntnisse die Bundesregierung „zum Angriff beziehungsweise Anschlag auf das Wohnhaus des Bundesjustizministers in Gelsenkirchen“ hat.