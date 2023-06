Tatverdächtige bei sogenannten Gruppenvergewaltigungen

Berlin: (hib/STO) Um sogenannte Gruppenvergewaltigungen geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/7452). Darin schreibt die Fraktion, aus der Antwort der Bundesregierung auf eine frühere Kleine Anfrage (20/6936) gehe hervor, „dass der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Bereich der sogenannten Gruppenvergewaltigungen von dem Berichtsjahr 2014 auf das Berichtsjahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren einen deutlichen Anstieg verzeichnet“. Habe der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Berichtsjahr 2014 noch bei 37 Prozent gelegen, so habe er im darauffolgenden Berichtsjahr 46 Prozent betragen. Seitdem schwanke dieser Wert zwischen 46 und 56 Prozent. Wissen will die Fraktion, ob der Bundesregierung Erkenntnisse vorliegen, „aus welchem Grund nichtdeutsche Tatverdächtige in Relation zu ihren Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung überproportional oft im Bereich der Gruppenvergewaltigungen vertreten sind“.