CDU/CSU fragt nach Anpassung der Begabtenstipendien

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion will wissen, ob und wenn ja in welcher Höhe die Bundesregierung eine Anhebung der Stipendiensätze der Begabtenförderungswerke plant. In einer Kleinen Anfrage (20/7335) verweist die Fraktion darauf, dass Promotionsstipendien der Förderungswerke seit 2016 nicht an die real gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst worden seien. Auch interessiert die Fraktion, wie hoch die Anpassung der Stipendiensätze sein müsste, damit diese den gestiegenen Lebenshaltungskosten gerecht würden.

In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreibt die Unionsfraktion, dass die deutschen Begabtenförderungswerke maßgeblich aus öffentlichen Mitteln finanziert würden, um leistungsstarke Studierende und Promovierende während der akademischen Ausbildung zu unterstützen.