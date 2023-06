Regierung: Bio-Anteil in Außer-Haus-Verpflegung erhöhen

Berlin: (hib/NKI) Zum Anteil von Bio-Produkten in der Außer-Haus-Verpflegung in Restaurants, Kantinen und Mensen liegen der Bundesregierung keine differenzierten Informationen vor. Nach Einschätzung von Experten wird derzeit davon ausgegangen, dass der Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Dies antwortet die Bundesregierung (20/7361) auf eine Kleine Anfrage (20/6896) der CDU/CSU-Fraktion.

Nach Ansicht der Bundesregierung spreche das „für ein enormes Potenzial für ökologische Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung“. Der gegenwärtig niedrige Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung sei ein Indikator für die Notwendigkeit von vereinfachten Regeln für Unternehmen und ein großes Potential für die Erhöhung des Bio-Anteils in Kantinen, Mensen und Restaurants. Mit der von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) vorgelegten Verordnung zur Außer-Haus-Verpflegung vom April dieses Jahres solle ein Rechtsrahmen geschaffen werden, der eine Steigerung des Einsatzes von Bio-Lebensmitteln in der AHV unterstützt.

Im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) habe der Bio-Anteil in der Kantine im Jahr 2021 bei 15 Prozent gelegen, aktuelle Zahlen lägen nicht vor. Das BMEL habe zur Erhöhung des Bio-Anteils eigene Maßnahmen getroffen. Bei Veranstaltungen des Ministeriums soll das Catering grundsätzlich vegetarisch sein und zu 100 Prozent aus Produkten aus ökologischem Anbau bestehen. Abweichungen würden je nach Veranstaltung vorgesehen, beispielsweise beim Tag der offenen Tür oder bei den Empfängen des BMEL im Rahmen der Grünen Woche.

Auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) haben eigene Richtlinien für das Catering bei Veranstaltungen. Bei Events des BMUV soll das Catering grundsätzlich vegetarisch sein und mindestens 20 Prozent der verwendeten Lebensmittel aus ökologischem Anbau stammen. Das BMZ implementiert den Leitfaden des BMUV für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen, der Maßnahmen wie grundsätzlich vegetarisches und veganes Catering - Abweichungen möglich - und die Auswahl von Produkten aus ökologischem Landbau und fairem Handel enthält.