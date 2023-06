Verzögerung bei Visabearbeitung in der Botschaft in Indien

Berlin: (hib/AHE) Berichte über die Verzögerung der Visaausstellung in der deutschen Botschaft in Indien nimmt die AfD-Fraktion zum Anlass, um nach Dienstleistungen des Unternehmens VFS Global im Bereich der Visabearbeitung zu fragen. In einer Kleinen Anfrage (20/7464) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem, in welchen Ländern das Auswärtige Amt Visadienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nimmt und wie dabei sichergestellt wird, dass diese „rechtzeitig, effizient und korrekt abgeschlossen“ und der Schutz persönlicher Informationen und wichtiger Daten gewährleistet werden.