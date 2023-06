AfD fragt nach Beobachtung von „Linksjugend solid“

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob „die Jugendorganisation der Partei Die Linke, Linksjugend solid, derzeit gemäß Bundeverfassungsschutzgesetz beobachtet“ wird. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/7435) unter anderem danach, in welchen Zeiträumen „Linksjugend solid“ seit ihrer Gründung bundesweit durch das Bundesamt für Verfassungsschutz mit welchem Status beobachtet wurde.