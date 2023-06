Investitionen in Forschung und Förderung der Medizintechnik

Berlin: (hib/CHA) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im vergangenen Jahr Haushaltsmittel in Höhe von rund 76,7 Millionen Euro in das Fachprogramm Medizintechnik „Patientenversorgung verbessern - Innovationskraft stärken“ investiert. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7328) auf eine Kleine Anfrage (20/7092) der CDU/CSU-Fraktion.

Wie die Bundesregierung weiter ausführt, will sie auch zukünftig in Forschung und Entwicklung des Medizintechnikprogramms investieren und sich für Medizintechnik „Made in Germany“ einsetzten. Ferner sollen „Potenziale der Digitalisierung erschlossen werden“, um die Versorgungsqualität zu verbessern. Auf die von der Unionsfraktion gestellte Frage nach der Rolle der Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Universitätsklinika und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Bereich der Medizintechnik, betont die Bundesregierung, dass die Einbindung der Wissenschaft essenziell sei und die wissenschaftliche Forschung bedeutende Beiträge leiste.