Heizmodalitäten in Kitas und Übernachtungsstätten erfragt

Berlin: (hib/SCR) Die Auswirkungen der avisierten Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes auf Kitas und Kitaträger beziehungsweise gemeinnützige Übernachtungsstätten thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in Kleinen Anfragen (20/7231, 20/7175). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, wie viele Gebäude, in denen sich Kitas befinden, mit beispielsweise Wärmepumpen, Fernwärme oder Hybridheizungen beheizt werden. Ebenso erfragt sie Angaben für Übernachtungsstätten wie Schullandheime und Jugendherbergen.