Fahrzeugattacken in der Bundesrepublik thematisiert

Berlin: (hib/STO) „Autos als Waffe - Fahrzeugattacken in der Bundesrepublik“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7469). Darin erkundigt sich die Fraktion nach der Zahl der Fälle seit dem Jahr 2020, in denen Kraftfahrzeuge als Tatmittel eingesetzt wurden. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele und welche dieser Fälle als politisch motiviert eingeschätzt wurden.