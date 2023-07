Exakte Zahl der Teichwirtschaften nicht bekannt

Berlin: (hib/NKI) Im Jahr 2021 sind noch 1.496 Karpfenteichwirtschaften sowie 877 Forellenbetriebe in der Statistik erfasst worden. Über die Zahl der nicht in der Statistik erfassten kleinen Betriebe liegen keine neueren Angaben vor, weil eine systematische Erfassung nicht erfolgt. Das geht aus einer Antwort (20/7488) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/7044) der AfD-Fraktion hervor.

Eine detaillierte und exakte Angabe der Zahl existierender Teichwirtschaften und der Entwicklung der Anzahl sei schwierig darzulegen, da sich die Methodik der Erfassung in der Vergangenheit mehrfach geändert habe. So seien bis zum Jahr 2011 zunächst Angaben der Fischereibehörden genutzt und im Jahresbericht über die deutsche Binnenfischerei zusammengestellt worden. Seitdem werde auf Erhebungen der Statistischen Landesbehörden und des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen, schreibt die Bundesregierung.

Entsprechend der verfügbaren Angaben hätten demnach in den 1990er Jahren etwa 8.000 bis 9.000 Karpfenteichwirtschaften existiert, wobei höchstwahrscheinlich nur Betriebe im Haupt- und Nebenerwerb, nicht jedoch die Hobbybetriebe eingeschlossen seien. Für die Forellenbetriebe habe die Zahl in einer vergleichbaren Höhe gelegen.

Für die erste Hälfte der 2000er Jahre seien auch die Hobbybetriebe miterfasst worden. So sei für das Jahr 2001 die Zahl von Haupterwerbsbetrieben (Karpfen) mit 186 angegeben, die der Nebenerwerbs- und Hobbybetriebe mit 12.659. Für die Forellenanlagen seien in diesem Zeitraum etwa 550 Haupterwerbs- sowie etwa 11.000 Nebenerwerbs- und Hobbybetriebe gezählt worden.

Aufgrund der genannten methodischen Änderungen bei der Erfassung der Betriebe lägen wirklich vergleichbare Daten nur für den Zeitraum ab 2015 und nur für die Betriebe oberhalb der Erfassungsgrenze vor. Die Erfassungsgrenze führe nicht zu einer Einteilung in Haupt-, Nebenerwerbs- und Hobbybetriebe, sondern richte sich ausschließlich nach der Anlagengröße. Für das Jahr 2015 seien auf dieser Basis 2.157 Karpfenteichwirtschaften sowie 1.437 Forellenanlagen erfasst worden. Damit falle seit 2015 eine Vielzahl kleiner und kleinster Betriebe aus der offiziellen Statistik heraus. So werde für das Jahr 2015 geschätzt, dass allein in Bayern noch über 8.500 Betriebe existierten. Für die Forellenanlagen werde die Zahl nach Angaben aus den Ländern für Deutschland insgesamt auf circa 2.600 insgesamt geschätzt.