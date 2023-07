Linke fragt nach militärischen Luftbetankungen

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion möchte über Luftbetankungen im Rahmen des militärischen Übungsbetriebes informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/7531) will sie unter anderem wissen, wie oft in den Jahren 2022 und 2023 Luftbetankungen durch militärische Flugzeuge der Bundeswehr und ausländischer Streitkräfte im deutschen Luftraum bei Tag und bei Nacht über dem Land oder dem Meer durchgeführt worden sind. Zudem erkundigt sie sich nach den Verfahren im Fall der Kontaminierung von Trinkwasserreservoirs bei einem Flugzeugabsturz.