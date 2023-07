EU verteidigt Vorstoß zu Banken- und Kapitalmarktunion

Berlin: (hib/BAL) John Berrigan, Generaldirektor der EU-Kommission, hat im Finanzausschuss des Bundestags die jüngsten Vorschläge der Europäischen Kommission für eine Erweiterung der europäischen Bankenunion, insbesondere der Einlagenversicherung, gegen Kritik verteidigt. Die Vorschläge befänden sich im Rahmen der Beschlüsse der Regierungen der Eurogruppe, argumentierte er.

Berrigan betonte ferner die Notwendigkeit, neben der Bankenunion auch die europäische Kapitalmarktunion voranzutreiben. Damit Europa künftig im Wettbewerb mit anderen Weltregionen Innovationen vorantreiben könne, sei ein entsprechender Kapitalmarkt notwendig. Er verwies auf Arbeiten an einer Harmonisierung des Insolvenzrechts in der EU, was aus Sicht der EU-Kommission eine notwendige Voraussetzung auf dem Weg zur Kapitalmarktunion ist.