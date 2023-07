Union: Herkunftskennzeichnung bei Honig verbessern

Berlin: (hib/NKI) Um Verbraucherinformation zu stärken und heimische Imker zu schützen, fordert die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für „eine bessere Rechtsdurchsetzung und häufigere Kontrollen einzusetzen, um die Importe von gestreckten Honigen zu minimieren“, schreiben die Abgeordneten in einem Antrag (20/7584).

Darüber hinaus soll das pauschale Verbot der Bienenhaltung in Naturschutzgebieten überdacht werden und sich im Europäischen Rat für eine bessere Rückverfolgbarkeit des importierten Honigs sowie einheitliche Qualitätsstandards eingesetzt werden. „Die hohe Nachfrage nach Honig können die Imker in Deutschland allein nicht befriedigen“, heißt es in dem Papier. Deutschland sei ein klassisches Honig-Importland.

Der Bundestag will den Antrag am Donnerstagnachmittag ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überweisen.