Linke: Weltfriedenstag zu einem europäischen Feiertag machen

Berlin: (hib/AHE) Die Fraktion Die Linke möchte den Weltfriedenstag am 1. September zu einem europäischen Feiertag machen. Ein gemeinsamer Feiertag böte den Menschen die Möglichkeit, grenzüberschreitend vielfältige spontane und organisierte Begegnungen zu erleben, heißt es in einem Antrag (20/7570), der heute ohne Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden soll.

„Der 1. September, der Weltfriedenstag, erinnert uns an den Beginn des schrecklichsten Krieges in der Geschichte der Menschheit - den Zweiten Weltkrieg“, schreiben die Abgeordneten zur Begründung. „Es wäre eine zivilisatorische Leistung, wenn es der Bundesregierung gelingen würde, andere Regierungen zu überzeugen, einen europäischen Feiertag zu beschließen.“

Dabei solle sich die Bundesregierung nicht nur auf die EU-Mitglieder beschränken. Einen wirklichen europäischen Feiertag gebe es nur, wenn sich möglichst alle Staaten Europas dieser Initiative anschlössen. Die offiziellen Feierlichkeiten könnten jedes Jahr von einem anderen Land ausgerichtet werden.