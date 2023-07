Union fragt nach Evaluation des Digitalpakts Schule

Berlin: (hib/CHA) Die Evaluation des Digitalpakts Schule thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7489). So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, wann, an wen und nach welchen Kriterien der Auftrag für die wissenschaftliche Evaluation des Digitalpakts Schule vergeben wurde. Ferner interessiert die Fraktion, ob mit der Evaluation bereits begonnen wurde und wenn nein, warum nicht. Auch die Kosten für Durchführung werden in der Kleinen Anfrage erfragt.

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund seit 2019 die Länder und Kommunen mit fünf Milliarden Euro bei Investitionen in eine digitale Bildungsinfrastruktur. Aufgrund der Coronapandemie erhöhte der Bund sein Engagement um weitere 1,5 Milliarden Euro.