Gesundheitliche Auswirkungen der Mobilfunktechnik

Berlin: (hib/BAL) Für die Erforschung etwaiger gesundheitlicher Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder HF-EFM setzt sich die AfD-Fraktion in einem Antrag ein (20/7668). Darin fordern die Abgeordneten unter anderem, durch die Projektförderung des Bundes die Forschung zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen solcher Felder, die zum Beispiel im Mobilfunk Anwendung finden, in Koordination durch die Strahlenschutzkommission erheblich auszubauen. Geklärt werden solle so, „inwieweit und unterhalb welcher Grenzwerte kanzerogene Wirkungen und andere gesundheitliche Schäden beim Menschen auszuschließen sind“.

Auf Basis der jeweils vorliegenden Forschungsergebnisse sollen zudem die Grenzwerte für HF-EMF-Exposition gegebenenfalls angepasst, technische Möglichkeiten zur Verringerung dieser Exposition gefördert und die Bevölkerung umfassend über mögliche Risiken und deren Vermeidung informiert werden.