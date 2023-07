Kosten für Kitas durch Gebäudeenergiegesetz

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung kann keine Angaben machen, wie hoch der durchschnittliche Investitionsbedarf in Kitas durch die Novellierung des Gebäudenenergiegesetzes (GEG) ist. Das geht aus der Antwort (20/7513) auf eine Kleine Anfrage (29/7231) der CDU/CSU-Fraktion hervor.

Aufgrund der Heterogenität des Bestands an Gebäuden, die als Kitas genutzt werden, variiere der Investitionsbedarf stark mit den im Einzelfall anzutreffenden Randbedingungen wie etwa Gebäudegröße, Sanierungszustand und anliegende Versorgungsnetze. „Der durchschnittliche Investitionsbedarf kann auf Grund fehlender Daten nicht ermittelt werden und ist für den Einzelfall auch nicht aussagekräftig.“

Laut Antwort gab es zum Stichtag der Kinder- und Jugendhilfestatistik (1. März 2022) in Deutschland insgesamt 55.422 Kindertageseinrichtungen (ohne Einrichtungen, die ausschließlich Schulkinder betreuen). Davon befanden sich 17.782 in öffentlicher Trägerschaft und 37.640 in freier Trägerschaft.