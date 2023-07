Überlassung von BImA-Liegenschaften

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat Ländern, Kreisen und Kommunen aktuell (Stand: 23. Mai 2023) bundesweit 335 Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen mietzinsfrei überlassen. Die mögliche Aufnahmekapazitäte beträgt 66.820 Personen. Der Großteil der überlassenen Liegenschaft - 139 an der Zahl - liegt in Nordrhein-Westfalen. Zudem bietet die BImA zusätzlich bundesweit 108 weitere verfügbare Objekte zur Flüchtlingsunterbringung an. Das geht aus einer Antwort (20/7368) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6839) hervor.