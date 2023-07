Berlin: (hib/HAU) Wie die Bundesregierung unter Bezug auf eine Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) mitteilt, wurde im Auftrag des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg GmbH ein Ingenieurbüro zur Erarbeitung eines Stufenkonzepts zum Ausbau der Ostbahn (Strecke Berlin - Küstrin-Kietz - Bundesgrenze D/PL) beauftragt. Diese Maßnahme liege in Zuständigkeit der Länder Berlin und Brandenburg, heißt es in der ergänzenden Antwort der Regierung (20/7533) zur schon erfolgten Beantwortung (20/7156) einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/6747).

Zur erfragten Kapazität der Bahnstrecke Berlin-Frankfurt (Oder)-Grenze DE/PL schreibt die Bundesregierung: Zurzeit werde die Strecke durch einen einstündlichen grenzüberschreitenden Fernverkehr in der Hauptverkehrszeit bedient, der durch Einzellagen in der Nebenverkehrszeit ergänzt werde. Der Schienenpersonennahverkehr habe zum Fahrplanwechsel 2023 eine Verdichtung erfahren, „sodass derzeit in der Hauptverkehrszeit bis zu drei Mal pro Stunde und am restlichen Tag zwei Mal pro Stunde der RE1 verkehrt“.