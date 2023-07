Berlin: (hib/STO) Um die Förderung von Deutsch als Minderheitensprache in Polen geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/7551) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/7334). Wie die Fraktion darin schrieb, konnte der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VDG) mit Hilfe von durch den Bundestag bereitgestellten Mitteln das Projekt „Deutsch-AG“ einrichten. Dabei würden nach Angaben des VDG „in den schulischen Räumlichkeiten nach Abschluss des regulären Unterrichts und außerhalb des Lehrplans“ zwei zusätzliche Unterrichtsstunden wöchentlich angeboten.

Wie die Bundesregierung darlegt, haben im Sommersemester 2023 an dem Projekt „Deutsch AG“ 1.700 Kinder teilgenommen. Eine Deutsch AG sei in Polen in insgesamt 148 Schulen in den Wojewodschaften Oppeln, Schlesien, Ermland-Masuren, Pommern und Lebus eingerichtet worden. In manchen Schulen wurden der Antwort zufolge mehrere Gruppen für verschiedene Altersstufen eingerichtet. Insgesamt seien es 220 Gruppen gewesen.

Für das neue Schuljahr 2023/2024 melden sich derzeit laut Bundesregierung Schulen für die Monate September bis Dezember an. Bislang haben sich 325 Gruppen angemeldet, wie die Bundesregierung weiter ausführt. Der Unterricht solle unmittelbar nach den Sommerferien spätestens in der zweiten Septemberwoche beginnen.