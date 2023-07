AfD mit Nachfragen zur Restitution der Benin-Bronzen

Berlin: (hib/AHE) Die AfD-Fraktion sieht weiter offene Fragen im Zusammenhang mit den restituierten Benin-Bronzen in das Privateigentum des Oba von Benin. In einer Kleinen Anfrage (20/7696) zu einer früheren Antwort (20/7495) der Bundesregierung erkundigt sie sich unter anderem nach den politischen Gründen, aufgrund derer auf eine Wertermittlung der Artefakte verzichtet worden sei. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wann sie und auf welchem Wege von der Eigentumsübertragung erfahren hat und aus welchen Gründen sie ihre finanzielle Beteiligung am Bau des geplanten Edo Museum of West African Art (EMOWAA) aufrechterhalten wolle.