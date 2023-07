Linke fragt nach Ausbildung ukrainischer Soldaten

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Ausbildung ukrainischer Soldaten im Rahmen der „EU Military Assistance Mission“ (EUMAM Ukraine). In einer Kleinen Anfrage (20/7656) will sie unter anderem wissen, wie viele ukrainischer Soldaten seit Beginn der Mission in allen beteiligten Ländern und in Deutschland ausgebildet wurden und wie viele insgesamt ausgebildet werden sollen. Zudem möchte sie erfahren, wie viele ukrainische Soldaten vor Beginn von EUMAM in Deutschland ausgebildet wurden.