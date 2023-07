Berlin: (hib/DES) Ein Verbot von Werkverträgen und Subunternehmerketten in der Kurier-, Express- und Paketdienstbrache (KEP-Branche) fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (20/7644). Die Abgeordneten verlangen vor der Bundesregierung, per Gesetzentwurf die Beschäftigung von bei Dritten angestelltem Fremdpersonal in der KEP-Branche zu verbieten.