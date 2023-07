Fragen der AfD zur „European Sky Shield“-Initiative

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die „European Sky Shield“-Initiative (ESSI) informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/7558) möchte sie unter anderem wissen, warum sich Staaten wie Frankreich, Polen, Italien und Spanien der ESSI angeschlossen haben. Zudem will sie wissen, warum die Luftverteidigungssysteme IRIS-T SLM und ARROW 3 außerhalb der „European Sky Shield“-Initiative in einem nationalen Alleingang Deutschlands für die Bundeswehr beschafft werden.