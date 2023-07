Berlin: (hib/HAU) Die AfD-Fraktion erkundigt sich nach Autobahnbaustellen in einzelnen Bundesländern. Vor dem Hintergrund, dass seit dem 1. Januar 2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in der Hand der Autobahn GmbH des Bundes liegen, wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, ob sich durch den Übergang der Verantwortung auf die Autobahn GmbH des Bundes in den Ländern Synergien ergeben haben. Gefragt wird auch, wie viel Zeit in den letzten zehn Jahren zwischen der Einrichtung von Baustellen und dem Beginn der Bauausführung jeweils auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen vergangen ist. Wie lang in den letzten zehn Jahren die durchschnittliche Bauzeit einer Baustelle war, interessiert die AfD-Fraktion ebenfalls. Die vorgelegten Kleinen Anfragen betreffen die Länder Sachsen-Anhalt (20/7677), Schleswig-Holstein (20/7678), Hessen (20/7679), Nordrhein-Westfalen (20/7681), Baden-Württemberg (20/7682), Niedersachsen, Hamburg und Bremen (20/7683), Sachsen (20/7684), Mecklenburg-Vorpommern (20/7685), Thüringen (20/7686) sowie Rheinland-Pfalz und das Saarland (20/7687).