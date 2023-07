Keine unmittelbare Förderung der Häselburg Gera

Berlin: (hib/AW) Projekte, die im Zusammenhang mit dem Kulturhaus Häselburg Gera stehen, wurden nicht unmittelbar durch die Bundesregierung gefördert. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7563) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/7315) mit. In Einzelfällen seien Fördermittel an Projektträger ausgereicht worden, die diese in eigener Verantwortung weiterleiten würden. In solchen Fällen müssten grundsätzlich auch die entsprechenden Förderlogos der Bundesregierung verwendet werden.