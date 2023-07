Auftritte der Bundeswehr in der Öffentlichkeit

Berlin: (hib/AW) Die Bundeswehr wird im dritten Quartal dieses Jahres 31 Gelöbnisse, Appelle und andere militärische Zeremonien außerhalb militärischer Liegenschaften durchführen. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/7261) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (20/7015) hervor. Zudem sind 77 Auftritte des Musikkorps der Bundeswehr in der Öffentlichkeit vorgesehen. Die Bundesregierung informiert in ihrer Antwort zudem über die Beteiligung der Bundeswehr an Messen, Ausstellungen und Sportveranstaltungen. Vorträge und Veranstaltungen von Jugendoffizieren und Karriereberatern an Schulen und Hochschulen beziehungsweise an Jobcentern und Berufsinformationszentren, sowie über Truppenbesuche von Schulen bei Einheiten und Dienststellen der Bundeswehr.