In Serbien seit 2022 eingesetzte deutsche Polizeibeamte

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der seit 2022 in Serbien eingesetzten Beamten der Bundespolizei und der Polizeien der Länder informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7703) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7446). Danach sind in Belgrad ein Verbindungsbeamter der Bundespolizei sowie seit Januar 2023 ein Dokumenten- und Visumberater der Bundespolizei tätig.

In Einsatzmaßnahmen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex, wurden 86 deutsche Beamtinnen und Beamte im Jahr 2022 nach Serbien entsandt, wie die Bundesregierung weiter ausführt. Die Anzahl beläuft sich ihren Angaben zufolge im aktuell laufenden Einsatzjahr 2023 auf bisher 101 Beamtinnen und Beamte.