Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der jeweils in den Jahren 1990 bis 2022 ausgewanderten Deutschen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7737). Auch fragt sie darin unter anderem, wie viele Deutsche in diesen Jahren nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils zurückgekehrt sind.