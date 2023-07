Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Anträge für Nebentätigkeiten nach Kenntnis der Vertreter der Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren beim Deutschlandradio gestellt worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/7724) unter anderem danach, wie viele davon abschlägig beschieden wurden.