Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur durch die Nato

Berlin: (hib/STO) Den „Schutz kritischer Infrastruktur auf dem Meeresboden durch die Nato“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7749). Wie die Fraktion darin schreibt, haben die Verteidigungsminister der Nato „auf ihrem Treffen am 16. Juni 2023 in Brüssel beschlossen, ein neues Zentrum für den Schutz ,kritischer Unterwasserinfrastruktur' zu schaffen“. Wissen will sie unter anderem, ob die Bundesregierung Kenntnis darüber hat, ab wann das geplante Zentrum der Nato für den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur einsatzfähig sein wird.