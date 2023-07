Union fragt nach Folgen des GEG auf kommunale Einrichtungen

Berlin: (hib/NKI) Die Auswirkungen der avisierten Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auf kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/7734) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob der Bundesregierung Daten vorliegen, wie viele Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur es in Deutschland gibt und wie groß der Gebäudebestand ist. Zudem soll beantwortet werden, wie hoch der Investitionsbedarf für diese Einrichtungen für einen etwaigen Heizungsaustausch samt weiterer erforderlicher Maßnahmen ausfällt, wenn die Novellierung des GEG wie geplant in Kraft tritt und umgesetzt wird.