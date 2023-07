Geringfügig Beschäftigte im Alter ab 60 Jahren

Berlin: (hib/STO) Im Juni vergangenen Jahres hat es laut Bundesregierung nach Auswertungen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit rund 540.000 ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Alter von 60 Jahren bis zur Regelaltersgrenze mit Wohnort in Deutschland gegeben. Die Quote der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung in dieser Altersgruppe betrug 7,9 Prozent, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7726) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7320) weiter ausführt.

Danach gab es laut den Auswertungen der genannten Statistik im Juni 2022 zudem rund eine Million ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Alter über der Regelaltersgrenze mit Wohnort in Deutschland. In dieser Altersgruppe betrug die Quote der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung den Angaben zufolge 5,7 Prozent.