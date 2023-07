Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfragt

Berlin: (hib/STO) Nach Anzahl und Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in West- und in Ostdeutschland in den Jahren 2010, 2015 und 2023 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7769). Auch möchte sie unter anderem wissen, wie sich in den genannten Jahren die Anzahl und der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten sowie der ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Ost- und Westdeutschland jeweils entwickelt haben.