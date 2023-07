Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Landgrenze durch die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2023 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7771). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Zurückweisungen durch die Bundespolizei im genannten Zeitraum an der deutsch-schweizerischen Landgrenze erfolgten.