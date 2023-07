Konferenz diskutiert über Inflation und digitale Währungen

Berlin: (hib/JOH) Die 20. Tagung der interparlamentarischen Konferenz über Stabilität, wirtschaftspolitische Koordinierung und Steuerung in der Europäischen Union hat sich am 27. und 28. Februar 2023 in Brüssel unter anderem mit der hohen Inflation und den Folgen der rückläufigen Nutzung von Bargeld am Beispiel digitaler Währungen befasst. Weitere Themen waren steuerliche Herausforderungen des ortsungebundenen Arbeitens in der EU und die Überprüfung des EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung, heißt es in einer Unterrichtung (20/7733) durch die Delegation des Deutschen Bundestages in der Konferenz.