Evaluation von „Neustart Kultur“ thematisiert

Berlin: (hib/STO) „Neustart in der Kulturförderung“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7760). Darin führt die Fraktion aus, dass das Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ 2020 ins Leben gerufen worden sei, „um Kunst- und Kulturschaffende in der Corona-Krise zu unterstützen und die deutsche Kulturbranche zukunftsorientiert aufzustellen“. Das Programm sei für verschiedene Zwecke eingesetzt worden wie beispielsweise für Künstler-Stipendien oder pandemiebedingte Investitionen.

„Die vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Auftrag gegebene Abschlussevaluation dient der Qualitätsverbesserung und soll zu diesem Zweck die Transparenz der Prozesse erhöhen, Zusammenhänge aufzeigen und Wirkungen dokumentieren“, heißt es in der Vorlage weiter. Wissen will die Fraktion unter anderem, welche Zeitplanung für die Abschlussevaluation im Detail vorgesehen und bis zu welchem Zeitpunkt mit dem Ergebnis zu rechnen ist.